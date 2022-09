Fernseh-Comeback : Richterin Barbara Salesch: Wie Stefan Raab die Sendung auf einen Schlag bekannt machte

In diesem Jahr kehrt Barbara Salesch ins Fernsehen zurück. Wieder mit einer Gerichts-Show, aber auf einem anderen Sender. Vor über 20 Jahren waren die Fälle noch echt. Das Sorgte für Lacher und für Probleme.

Echte Urteile gab es zu den größten Zeiten von Barbara Salesch natürlich nicht. Wenn in Deutschland Mord und Totschlag verhandelt wird, bleiben die Kameras aus. Ganz zu Anfang der Sendung war aber alles noch etwas anders. Es wurden tatsächlich reale Fälle verhandelt, denn damals ging es noch um zivilrechtliche Auseinandersetzungen. Es waren echte Streitparteien, die sich vor einem Schiedsgericht stritten – keine Schauspieler weit und breit. Deshalb war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis eines dieser Verfahren öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Denn eine solche Show war man in Deutschland nicht gewohnt.

Stefan Raab findet das Comedy-Gold bei Richterin Barbara Salesch

“Machendrahtzaun in the morning

Machendrahtzaun in the evening

So sang es Stefan Raab im Oktober des Jahres 1999 bei TV total. Innerhalb kürzester Zeit hatte er mit seinem Country-Ohrwurm eine skurrile Maschendraht-Euphorie losgetreten. Das ist lange her und die Late-Night-Show steckte selbst noch in den Kinderschuhen. Raab war weit davon entfernt, die spätere Ikone des Showgeschäfts zu sein. Doch es war nicht der erste musikalische Geniestreich, mit dem er die Radiostationen eroberte. Alles, was er für diesen neuen Erfolg brauchte, war eine Idee, die er dieses Mal in der Sendung Richterin Barbara Salesch fand.