Moderatorin Barbara Schöneberger singt manchmal im Supermarkt

Sie habe eine angenehme Art von Prominenz, sagte Schöneberger. „Zu mir kommen eher ältere Damen, die haben nicht mal ein Handy.“ Am schlimmsten seien mittelalte Männer, die Selfies machen wollten. „Die dann viermal ihre Pin eingeben, die Foto-App suchen und dann läuft der Timer von zehn runter, während sie in einer Hand das Smartphone halten und sich die andere Hand in meinem Hüftfleisch zu schaffen macht“, sagte sie. „Wenn ich frage, was das soll, löst die Kamera aus. Und dann heißt es: "Sie haben ja gar nicht geguckt."“