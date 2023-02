Schauspielerin : Barbra Streisand wird als Frau mit Vorbild-Charakter geehrt

US-Sängerin Barbra Streisand 2013 bei einem Konzert in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Washington Dass Barbra Streisand eine außergewöhnliche Frau ist, war vielen insgeheim schon lange klar. Jetzt soll es offiziell werden.

Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand (80) ist stolz, den Justice Ruth Bader Ginsburg Woman of Leadership Award verliehen zu bekommen. Auf Twitter bedankte sich die US-Amerikanerin: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten, benannt nach einer der ikonischsten und bahnbrechendsten Richterinnen, die jemals am Obersten Gerichtshof tätig waren.“ Der Award wird jährlich an Frauen verliehen, die sich für eine positive Veränderung der Gesellschaft einsetzen und deren Grundsätze als Vorbild dienen können.