Streaming Bastian Pastewka verletzte sich beim Dreh zu neuer Serie

Engelke und Pastewka gehören für viele Comedy-Fans in Deutschland zu den Besten ihres Fachs. Seit 27 Jahren kennen sie sich nach eigenen Angaben. Und in dieser Zeit waren sie schon oft zusammen zu sehen: etwa in den legendären „Wochenshow“-Sketchen, in Shows als die Figuren Wolfgang und Anneliese oder als Lachverführer im Prime-Video-Format „LOL: Last One Laughing“ - und in diesem Sommer dann auch in der ersten eigenen Serie.