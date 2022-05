Fernsehen : Bauer sucht Frau: Eifel-Bauer Theo verrät, wann er die Einsamkeit spürt

Theo aus der Eifel hofft bei Bauer sucht Frau 2022 auf die Frau fürs Leben. Foto: RTL

Zum 18. Mal geht in diesem Jahr die Sendung Bauer sucht Frau an den Start. Wie immer will Inka Bause den Landwirten dabei helfen, die große Liebe zu finden. Mit dabei ist auch ein Kandidat aus der Eifel.

Theo ist Bauer mit Leib und Seele. Er arbeitet schon sein Leben lang in der Eifel und kümmert sich täglich um seinen Hof mit Tieren und Feldern. Auch in seiner Freizeit ist der 58-Jährige auf vielfältige Weise aktiv und unternehmungslustig. Es fehlt ihm nur die Frau, mit der er das alles teilen kann. Seit zwei Jahren ist Theo Single. Das soll sich nun durch Bauer sucht Frau 2022 ändern.

Bauer sucht Frau 2022: Was macht Eifel-Kandidat Theo auf seinem Hof?

Theo lebt zusammen mit seiner 87-jährigen Mutter auf dem Hof in der nordrhein-westfälischen Eifel. Er führt in dritter Generation einen Mischbetrieb mit 75 Milchkühen, 40 Jungtieren und 40 Mastbullen. Außerdem gehören 130 Hektar Grün- und Ackerland zu Theos Betrieb. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mir gefällt einfach die Freiheit, die Unabhängigkeit, dass ich am Ende des Monats sehen kann, was ich geschafft habe. Da bin ich sehr stolz drauf“, beschreibt er seine Liebe zur Landwirtschaft.

Privat wird es mit Theo nicht langweilig

Nicht nur beruflich hat Theo wohl gerne Tiere um sich. Das wird schon vor der neuen Staffel von Bauer sucht Frau deutlich. Er hat vier Katzen auf dem Hof und auch einen Hahn, den er vor dem Kochtopf gerettet hat.

Vor allem ist der Eifel-Bauer aber ein aktiver Typ, wie er bei RTL verrät. Er ist leidenschaftlicher Tänzer - der Discofox hat es ihm angetan. Außerdem ist Theo gerne mit dem Motorrad unterwegs und zählt auch das Wandern zu seinen Hobbys. Das alles kann aber nicht die Lücke in seinem Leben füllen. „Die Einsamkeit kommt, wenn man Feierabend hat oder wenn das Wochenende ansteht“, erklärt er. Deshalb ist es sein Wunsch, eine Partnerin zu finden, die auch gerne viel unternimmt.

Bewerberinnen für Bauer sucht Frau 2022 gesucht

Die neue Staffel Bauer sucht Frau wird sicher erst in mehreren Monaten gesendet. Die Landwirte haben ihre Bewerberinnen ja noch überhaupt nicht getroffen. Das geschieht erst beim traditionellen Scheunenfest und danach bei den Besuchen auf dem Hof. Im Moment können sich bei RTL noch Bewerberinnen melden, die gerne für einen bestimmten Kandidaten dabei sein wollen.