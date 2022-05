RTL-Show : „Ich bin sehr schüchtern“: Max aus Kusel sucht sein Glück als Kandidat bei Bauer sucht Frau

Kusel Auf RTL steht eine neue Staffel Bauer sucht Frau bevor. Die neuen Kandidaten sind bereits bekannt und sie alle stellen sich der Damenwelt vor. So auch Max aus Kusel.

Einer der Landwirte in der neuen Staffel Bauer sucht Frau ist der 26-jährige Max. Er kommt aus Kusel in Rheinland-Pfalz und besitzt einen eigenen Bio-Betrieb. Was ihm zu seinem Glück noch fehlt? Natürlich die Frau an seiner Seite. Und dabei soll nun Inka Bause mit ihrem RTL-Team helfen.