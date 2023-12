Fernsehen Beatrice Egli wird Jurorin bei „DSDS“

Schlagersängerin Beatrice Egli kehrt gut zehn Jahre nach ihrem Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ zurück - diesmal als Jurorin. Die 35-Jährige werde bei der Staffel im Frühjahr neben Dieter Bohlen (69) und Pietro Lombardi (31) in der Jury sitzen, schrieb der Sender am Freitag. Den vierten Platz besetzt Rapperin und Influencerin Loredana (28).