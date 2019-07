Philippe&Mathilde : Belgisches Königspaar kommt nach Deutschland

König Philippe und Königin Mathilde besuchen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Foto: Soeren Stache.

Gotha/Wittenberg Hoher Besuch in Thüringen und Sachsen-Anhalt: Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde kommt für eine zweitägige Reise von Dienstag an in die beiden Bundesländer.

Zum Auftakt werden die Majestäten am Dienstag von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Empfang genommen. In Gotha besichtigen sie das Schloss Friedenstein und kehren damit zu einer der Wurzeln der belgischen Königsfamilie zurück.

Das frühere Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha hatte dort einen Sitz - also jene Adelsfamilie, aus der mit Leopold I. der erste König der Belgier stammte. Er regierte von 1831 bis zu seinem Tod 1865. König Philippe ist sein Ahne.

Dementsprechend sind die verwandtschaftlichen Beziehungen zum Haus Sachsen-Coburg und Gotha eines der zentralen Themen des königlichen Besuchs, wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte.

König Philippe (59) gilt als Souverän ohne Pomp. Mathilde (46), die er 1999 heiratete, wirkt in der Öffentlichkeit häufig wie die charmante Hälfte ihres oft steifen Gatten. Beide gelten als eher zurückhaltend und wenig glamourös, im Gegensatz etwa zum niederländischen Königspaar Willem-Alexander und Máxima, das 2017 mit einem ähnlichen Besuchsprogramm durch Thüringen und Sachsen-Anhalt reiste.

Das belgische Königspaar will am Dienstagnachmittag die Gedenkstätte Buchenwald besuchen und der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken, wie die belgische Botschaft mitteilte. Insgesamt starben im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar und in den Außenlagern mehr als 56.000 Menschen.

In Weimar wollen sich Philippe und Mathilde anschließend nicht nur das neue Bauhaus-Museum, sondern auch das Neue Museum ansehen.

Am Mittwoch (10.7.) wird das Paar in Sachsen-Anhalt von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in dessen Heimatstadt Wittenberg empfangen, um auf den Spuren des Reformators Martin Luther zu wandeln. Für Haseloff ist es nicht der erste royale Besuch in diesem Jahr: Erst Anfang Mai hatte er den britischen Thronfolger Prinz Charles bei einem Abstecher ins Wörlitzer Gartenreich begleitet.