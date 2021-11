Schauspieler : Benedict Cumberbatch hat bei Dreharbeiten Kette geraucht

Benedict Cumberbatch posiert bei der Premiere eines Films auf dem Toronto International Film Festival 2021. (Archivbild). Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

London In der Rolle als kettenrauchender Rancher hat sich Benedict Cumberbatch eine Nikotinvergiftung zugezogen. Der Film „The Power of the Dog“ machte den Briten jedoch auch zum Banjo-Spieler.

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch („Sherlock“) hat sich nach eigenen Angaben bei Dreharbeiten für einen Film drei Mal eine Nikotinvergiftung zugezogen. Das sagte der 45-Jährige in einem Interview der Zeitschrift „Esquire UK“, das am Mittwoch erschien.

In dem Western „The Power of the Dog“ von Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Jane Campion spielt Cumberbatch einen kettenrauchenden Rancher.

„Eine filterlose Selbstgedrehte nach der anderen“ habe er sich reingezogen, berichtete der Schauspieler und fügte hinzu: „Wenn man eine Menge rauchen muss, ist das wirklich furchtbar.“

Er habe aber „eine Schicht Gestank“ auf seinem Körper gewollt, um die Rolle besser zu verkörpern. Für den Film habe er auch exzessiv Banjo-Spielen geübt, um ein „Weltklasse-Spieler“ zu werden, wie Cumberbatch erzählte. „Ich glaube, meine Hauptmotivation ist, dass ich es wirklich, wirklich genieße“, so der Brite.