Emeritierter Papst : Benedikt XVI. in Bayern - besucht sterbenden Bruder

Benedikt XVI. in Bayern - besucht sterbenden Bruder

Joseph Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist zurück in Bayern. Foto: Lena Klimkeit/dpa

Rom Es ist das erste Mal seit seinem Rücktritt im Jahr 2013, dass der mittlerweile 93 Jahre alte Benedikt zurück in seiner Heimat ist. Er will seinem kranken Bruder Georg beistehen.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist zurück in seiner Heimat Bayern. Er besuche in Regensburg seinen kranken Bruder Georg Ratzinger, sagte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.