Schauspieler Benito Bause findet den Begriff „afrodeutsch“ veraltet

Schauspieler Benito Bause („Doppelhaushälfte“, „All You Need“) kann dem Begriff „Afrodeutscher“ nicht sehr viel abgewinnen. „Für mich ist der Begriff "afrodeutsch" veraltet und "People of Color" zeitgemäß“, so der Sohn eines Italieners und einer Tansanierin zur Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Der Begriff "afrodeutsch" ist in den 80er Jahren in Anlehnung an das Wort "afroamerikanisch" entstanden und hat definitiv ein empowerndes Momentum erzeugt, das bis heute anhält.“