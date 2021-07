Mit PCR-Test : Berlin will Clubs für Pilotprojekt öffnen

Erst zum PCR-Test, dann in den Club - ein Pilotprojekt in Berlin. Foto: Sophia Kembowski/dpa

Berlin Wie könnten Clubs trotz Pandemie wieder aufmachen? Berlins Kultursenator Klaus Lederer will das mit einem Pilotprojekt testen.

Das Projekt solle unter wissenschaftlicher Begleitung der Charité aufzeigen, ob und wie Tanzveranstaltungen in Clubs „auch unter pandemischen Bedingungen in Zukunft sicher möglich sein können“, teilte die Senatskulturverwaltung mit.

Die Clubcommission plant im August auch die langen Nächte des Impfens. In der Treptower Arena soll man sich am 9., 11. und 13. August abends impfen lassen können. Dazu sollen DJs auflegen, die selbst im Impfzentrum ausgeholfen haben, wie ein Sprecher der Clubcommission sagte. In Berlin ist etwa die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist in den letzten Wochen wieder gestiegen.