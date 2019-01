später lesen Trends für Herbst und Winter Berliner Modewoche beginnt FOTO: Lisa Ducret FOTO: Lisa Ducret Teilen

In Berlin beginnt am Montag die Modewoche. Designer zeigen dort ihre Ideen für den nächsten Herbst und Winter. Am späten Montagabend eröffnet Bogner den Laufsteg im E-Werk, einer alten Industriehalle. dpa