Fashion online : Berliner Modewoche: Würden Sie sich das trauen?

Models zeigen Kreationen des Designers Tom Van der Borght in einem Berliner Kraftwerk. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Zum Auftakt der Berliner Modewoche erscheint ein Video mit der Model-Tochter Leni Klum. Und ein Designer experimentiert mit allerhand Materialien. Manches davon hat man vielleicht sogar noch zu Hause herumliegen.

Momentan ist das mit dem Kleiderschrank eine Krux. Auch wenn viele Kleidungsstücke darin hängen - mitten in der Pandemie reichen oft praktische Sachen. Allen voran die Jogginghose.

Zum Auftakt der Berliner Modewoche machen Designer nun Mut zum Experimentieren, vielleicht auch fürs nächste Videotelefonat. Und Leni Klum tritt weiter in die Fußstapfen ihrer Mutter Heidi.

In der deutschen „Vogue“ gab die 16-Jährige vor kurzem ihr Modeldebüt - mit Mutter Heidi (47) auf dem Cover und in einer Modestrecke. Zum Beginn der Modewoche erschien sie nun in einem Video. Sie zeigt darin Outfits verschiedener Labels und Designer. Der Modefilm für den sogenannten Berliner Salon ist online erschienen.