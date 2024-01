Kino Bestes Filmjahr 1994? Kultfilme wie „Pulp Fiction“ werden 30

Das Leben sei wie eine Schachtel Pralinen, man wisse nie, was man bekomme. Weisheiten wie diese füllen die Tragikomödie von Regisseur Robert Zemeckis („Zurück in die Zukunft“), die in Deutschland im Oktober '94 ins Kino kam. In dem Märchen wandelt der geistig eingeschränkte Forrest unbedarft auf der Suche nach Glück durch die Zeitgeschichte. Aufsehen erregten die Szenen, in denen mittels Computertechnik Hauptdarsteller Tom Hanks in Originalaufnahmen historischer Ereignisse eingebaut wurde, zum Beispiel John F. Kennedy die Hand schüttelt. Der Film gewann 1995 sechs Oscars. Hanks bekam den zweiten Hauptdarsteller-Oscar in Folge - nach der Auszeichnung für die Rolle des Aidskranken Andrew in „Philadelphia“.