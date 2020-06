Neuer Song „Black Parade“ : Beyoncé feiert Stärke von Schwarzen

Beyoncé hat einen neuen Song veröffentlicht. Foto: Ben Margot/AP/dpa

Berlin Beyoncé hat einen neuen Song veröffentlicht. Das Lied feiert den Stolz der Schwarzen auf ihre Kultur - und ist schon jetzt sehr beliebt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Pop-Superstar Beyoncé (38) hat sich in der Debatte über Rassismus und Polizeigewalt mit einer positiven Botschaft zu Wort gemeldet. Ihr neuer Song „Black Parade“ wurde in den USA an dem sogenannten „Juneteenth“-Gedenktag veröffentlicht.

Kurz darauf hatte das Stück allein auf Youtube schon mehr als 250.000 Aufrufe erzielt. Das Lied feiert zu einer afrikanisch angehauchten Gesangsmelodie und Hip-Hop-Beats den Stolz der Schwarzen auf ihre Kultur. „Wir haben Rhythmus/wir haben Stolz/wir bringen Könige zur Welt/wir erschaffen ganze Stämme“, so lassen sich einige der Textzeilen des fast fünfminütigen Stücks übersetzen.

Zuvor hatte die 24-fache Grammy-Gewinnerin Beyoncé - seit langem eine der prominentesten Vorkämpferinnen für schwarzes Selbstbewusstsein in den USA - auf ihrer Website die „Black Parade“-Initiative vorgestellt. „Happy Juneteenth Weekend!“, schrieb Beyoncé in einem Instagram-Post und verwies damit auf den Tag, der an das Ende der Sklaverei in den USA erinnern soll.

„Ich hoffe, wir teilen auch weiterhin Freude und feiern uns, auch mitten im Kampf. Bitte erinnern Sie sich weiterhin an unsere Schönheit, Stärke und Kraft. „Black Parade“ feiert Sie, Ihre Stimme und Ihre Freude, es wird kleinen Unternehmen im Besitz von Schwarzen zugute kommen“, erklärte die Sängerin auf Instagram.