Nach sechs Jahren Pause : Musik wie der „Klingelton Gottes“: Beyoncés neues Tanz-Album

​ Berlin Es gibt kaum neue Alben von Popstars, denen mehr entgegengefiebert wird als einem von Beyoncé. Nach sechs Jahren Pause ist es nun so weit. Das siebte Album der Künstlerin, „Renaissance“, bringt den Zeitgeist - wie so oft bei Beyoncé - auf den Punkt.



„Renaissance“ - Neues Album von Beyoncé veröffentlicht

So sind die neuen Songs von Weltstar Beyoncé

Die vorab ausgekoppelte Single „Break My Soul“ ist in der House-Musik der 90er Jahre verortet. Sie startet mit einem federnden Beat und einer eingängig monotonen Synthie-Melodie, die an den House-Klassiker „Show Me Love“ von Robin S. aus den 90er Jahren erinnert. Während die so simpel wie eingängige Instrumentierung das ganze Lied über gleich bleibt, singt und rappt Beyoncé in allerlei Variationen darüber.



„Break My Soul“, so beschrieb es ein Journalist im US-Magazin „The Atlantic“, „beinhaltet ein Keyboard-Riff, das so klar und gebieterisch klingt, wie man sich vielleicht den Klingelton Gottes vorstellen würde.“



Ein Song, zu dem einem also nichts anderes übrig bleibt als sich zu bewegen. Der Text spielt auf die Pandemie und den Aufbruch aus einer lähmenden Starre an. Er beschreibt den Status einer „Welt im Kapuzenpullover“, einer Welt voller Masken, in der wir vielleicht vergessen haben, wie man sich da draußen bewegt.



Gut, dass Beyoncé da ist, um es uns zu zeigen. „Du wirst meine Seele nicht brechen“, singt sie immer wieder, klingt dabei kämpferisch und euphorisch.