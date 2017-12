Beyoncés Babybauch ist Instagram-Hit des Jahres

Das Babybauch-Foto der Sängerin Beyoncé Knowles („Crazy in Love“) ist der Instagram-Hit des Jahres. dpa

Das Foto, mit dem die 36-Jährige im Februar ihre Schwangerschaft bekannt gab, bekam mehr als 11 190 000 Likes - so viele wie sonst kein Post in diesem Jahr, wie aus dem Jahresrückblick 2017 des Sozialen Netzwerks hervorgeht. Auf dem Foto ist Knowles mit grünem Schleier und Babybauch zu sehen, wie sie vor einem Blumenkranz kniet.

Um Promi-Nachwuchs dreht sich auch der zweiterfolgreichste Post des Jahres: Auf gut 11 043 000 Likes kam ein Foto von Fußballstar Cristiano Ronaldo aus einem Krankenhaus, das neben ihm Freundin Georgina Rodriguez (22), ihre neugeborene gemeinsame Tochter Alana Martina und Ronaldos ältesten Sohn Cristiano Jr. zeigt.

Mehr als zehn Millionen Likes und damit Platz drei bekam ein weiteres Bild aus dem Krankenhaus. Es zeigt Sängerin Selena Gomez (25) händchenhaltend mit ihrer Freundin Francia Raisa, die ihr eine Niere spendete.

Von Knowles, Ronaldo und Gomez stammten alle Top-Ten-Posts des Jahres. Gomez hatte mit mehr als 130 Millionen Followern außerdem die meisten Fans auf der Plattform - vor Crristiano Ronaldo mit gut 116 Millionen. Auf Platz drei folgt die Sängerin Ariana Grande mit mehr als 115 Millionen Followern vor Beyoncé mit mehr als 108 Millionen Instagram-Fans.

Die am häufigsten auf Instagram gezeigte Stadt war 2017 New York vor London und Moskau. Eine deutsche Stadt schaffte es nicht in die Top Ten. Der am häufigsten gepostete Ort war das Disneyland im kalifornischen Anaheim, vor dem Times Square und dem Central Park in New York. Der Eiffelturm schaffte es als einzige europäische Sehenswürdigkeit in die Top Ten. Kein Wunder, dass die Stadt der Liebe es auch auf Platz fünf der beliebtesten Städte bei der Foto-Plattform schaffte - der am häufigsten verwendete Hashtag auf Instagram 2017 war #love - vor #fashion.

Post von Beyoncé

Post von Cristiano Ronaldo

Post von Selena Gomez