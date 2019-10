Wo laufen sie denn : Bill Clinton wurde durch Hillary zum Jogger

Hillary Clinton und Ehemann Bill Clinton 2016 in Philadelphia. Foto: Shawn Thew/epa/dpa.

New York Der frühere US-Präsident Bill Clinton (73) verdankt seiner Frau Hillary (71) ein liebgewonnenes Hobby. Während des gemeinsamen Jura-Studiums habe sie zu ihm gesagt: „"Weißt du, ich finde du solltest mit dem Laufen anfangen".

Davor hatte ich das nicht getan“, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) in New York beim „Time 100 Health Summit“, dem Gesundheitsgipfel des US-Magazins „Time“.