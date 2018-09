später lesen Berufungsverfahren geplant Bill Cosby tritt Haftstrafe an - Polizeifoto veröffentlicht FOTO: Jacqueline Larma FOTO: Jacqueline Larma Teilen

Nach seiner Verurteilung wegen sexueller Nötigung in drei Fällen hat der Ex-Schauspieler und Comedian Bill Cosby seine mehrjährige Haftstrafe angetreten. Polizisten führten den 81-Jährigen am Dienstag in Handschellen aus dem Gerichtssaal in Norristown in Pennsylvania. dpa