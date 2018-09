später lesen #MeToo Bill Cosbys Hollywood-Stern beschmiert FOTO: Mark Makela FOTO: Mark Makela Teilen

Ein Unbekannter hat den Stern am Walk of Fame für Bill Cosby (81) beschmiert und den US-Entertainer in dem Graffito als „Serien-Vergewaltiger“ bezeichnet. dpa