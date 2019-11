Queen of Drags : Bill Kaulitz: Heidi Klum ist eine „tolerante, offene Frau“

Queen of Drags

Tom und Bill Kaulitz (r) bei der McDonald's Benefizgala in München. Foto: Tobias Hase/dpa.

München Wegen der Moderation der TV-Show „Queen of Drags“ ist Heidi Klum in die Kritik geraten. Bill Kaulitz aber hält sie für die ideale Besetzung.

Heidi Klum (46) moderiert an der Seite von Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) die neue TV-Show „Queen of Drags“ - und wurde dafür vorab kritisiert.

Bill Kaulitz kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. „Heidi ist eine unglaublich tolerante, offene Frau“, sagte der Musiker über seine Schwägerin am Rande der McDonald's Benefizgala am Samstagabend in München. Sie sei damit die perfekte Besetzung für die ProSieben-Show.