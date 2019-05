später lesen Promi-Pärchen Blake Lively zeigt Babybauch Teilen

Twittern

Teilen



US-Schauspielerin Blake Lively (31) hat sich mit einem deutlichen Babybauch auf dem roten Teppich gezeigt. Der frühere „Gossip Girl“-Star trug bei der Premiere des Films „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ am Donnerstagabend in New York ein gelbes Kleid, unter dem eindeutige Wölbungen zu sehen waren. dpa