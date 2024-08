Leute Blanchett: Für „Herr der Ringe“ gab es kostenlos Sandwiches

Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett ist eigenen Angaben zufolge für ihre Rolle in der „Der Herr der Ringe“-Trilogie schlecht bezahlt worden. Die 55-Jährige, die in den Fantasyfilmen als Elbin Galadriel zu sehen ist, sprach in der Sendung „Watch What Happens Live“ über Gagen und übte mit Ironie Kritik an ihrer Branche.