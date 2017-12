später lesen Juwelen unter dem Hammer Blauer Diamant für 15,1 Millionen Dollar versteigert FOTO: - FOTO: - Teilen

Twittern

Teilen



Ein Ring mit einem blauen Diamanten ist in New York für 15,1 Millionen Dollar (etwa 12,8 Millionen Euro) versteigert worden. Wer den 5,69 Karat schweren Diamanten kaufte, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch zunächst nicht mit. dpa