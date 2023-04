Castingshow Bleibt Dieter friedlich? „DSDS“ geht in die heiße Phase

Seither stehen Krasavice und Bohlen im Rampenlicht. In einem vor zwei Monaten veröffentlichten Tiktok-Video ging Krasavice ihren Co-Juror hart an. Im Streit um Bohlens Umgang mit Frauen nannte sie ihn einen Narzissten und Lügner: „So viele Jahre haben es alle Juroren und Jurorinnen in der Sendung mit sich machen lassen. Aber glaub' mir, Dieter: In mir hast Du die Falsche gefunden. Ich schwör's Dir. Genau die "Bad Bitch" Katja mit ihren freizügigen Outfits ist die, die sich nichts gefallen lässt.“ Und: „Dieter, weißt Du eigentlich, wie viele Juroren und Jurorinnen, die neben Dir gesessen haben, mir geschrieben haben? Die haben mir gesagt: "Danke, dass Du Dir das nicht gefallen lässt." Und dass sie sich nicht getraut haben damals, in der Öffentlichkeit zu sagen, was Du mit deren Psyche machst.“