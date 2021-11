Film : Blickfang: Lady Gaga bei „House of Gucci“-Premiere

Vamp in Violett: Lady Gaga bei der Premiere von „House of Gucci“. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

London Großer Auftritt für Lady Gaga: Bei der Premiere ihres neuen Films „House of Gucci“ zeigte sich die Sängerin und Schauspielerin gewohnt extravagant.

Der Popstar spielt in dem Krimi-Drama die Rolle Patrizia Reggiani. Die Ex-Frau des einstigen Chefs des Modehauses Gucci, Maurizio Gucci, wurde 1997 in einem Aufsehen erregenden Prozess verurteilt, den Mord an ihrem Ex-Mann in Auftrag gegeben zu haben. Der Film soll vom 2. Dezember an auch in deutschen Kinos zu sehen sein.