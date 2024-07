Neue Reality-Show aus München Bling-Bling und Bussi-Bussi: „Real Housewives of Munich“

Warum kleckern, wenn man klotzen kann? Beim Streaming-Dienst RTL+ startet eine neue Serie, die dieses Motto auf die Spitze treibt. In „The Real Housewives of Munich“ zeigen sechs Münchner Luxusfrauen, was sie schon haben und was sie sich noch dazu kaufen - und bedienen dabei hemmungslos alle Münchner Schickeria-Klischees: Botox, Bling-Bling und Bussi-Bussi.