Böhmermann sieht sich als Kämpfer für Meinungsfreiheit

Fast zwei Jahre ist die Affäre um das Erdogan-Schmähgedicht von Jan Böhmermann her. Beim Besuch des TV-Satirikers in unserer Redaktion wurde klar: Ausgefochten ist der Konflikt noch lange nicht.

Recep Tayyip Erdogan kommt. Der türkische Präsident will Deutschland besuchen, wenn eine neue Regierung vereidigt ist. Zwei Jahre wird die Affäre um das Schmähgedicht von TV-Satiriker Jan Böhmermann dann her sein - aber vom Tisch ist sie noch lange nicht. Das berichtete der ZDF-Moderator am Donnerstag bei seinem Besuch in der Redaktion der Rheinischen Post. Im Austausch über aktuelle Themen und bei einer Kritikrunde der aktuellen Zeitungsausgabe zog der 37-Jährige ein Fazit über die Folgen seines Schmähgedichts.

Juristisch wirkt dieses noch immer nach. Nächste Woche geht die Auseinandersetzung vor dem Hamburger Oberlandesgericht in die zweite Instanz. Zuvor waren weite Teile des Gedichts verboten worden; beide Seiten hatten gegen die Entscheidung des Hamburger Landgerichts Berufung eingelegt.

Böhmermann: Wollte mit Grenzüberschreitung Meinungsfreiheit verteidigen

Vorgetragen hatte Böhmermann das Schmähgedicht im März 2016 in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale". Bewusst habe er Erdogan darin provoziert, sagte der TV-Moderator – weil das türkische Staatsoberhaupt zuvor gegen ein Satire-Video der NDR-Sendung "extra 3" vorgegangen war. Mit seiner Grenzüberschreitung habe er die Meinungsfreiheit verteidigen wollen. Die Bundesregierung habe sich damals durch den Flüchtlingsdeal mit der Türkei in eine Lage manövriert, in der ein kritischer Umgang mit Erdogan nicht mehr möglich war – das offenzulegen, sei sein Ziel gewesen.

Der türkische Präsident war nach der Ausstrahlung juristisch aktiv geworden. Unter anderem stellte er Strafanzeige gegen Böhmermann. Angela Merkel bezeichnete das Gedicht unmittelbar nach der Sendung als "bewusst verletzend". Wenig später erteilte die Bundesregierung eine sogenannte Verfolgungsermächtigung und ließ damit ein Ermittlungsverfahren zu. Das Strafverfahren wurde später eingestellt, zivilrechtlich geht der Streit noch immer weiter.

"Ich muss jetzt dafür einstehen, dass das Grundrecht auf Meinungsfreiheit in Deutschland geachtet wird. Dabei ist das gar nicht mein Job", sagte Böhmermann unserer Redaktion. Er fühle sich noch heute vom Staat alleine gelassen: "Staatliche Akteure müssen die Grundrechte der Bürger schützen." Wenn es den Menschen selbst überlassen sei, sich vor Feinden der Meinungsfreiheit zu schützen, müsse man den Staat in Frage stellen. Das führe dazu, dass Personen, die die Freiheit angreifen, sich den Raum nehmen und es keine Sicherheit gebe.

Meinungsfreiheit dürfe nicht zur Verhandlungsmasse verkommen, sagte Böhmermann weiter. Die Reaktion Merkels zeige aber, dass das nicht selbstverständlich sei. "Der türkische Staatspräsident argumentiert vor Gericht, seine Menschenwürde sei verletzt worden. Das ist eine schiefe Perspektive. Wie kann sich jemand auf die Menschenwürde berufen, der sonst gar nicht mit dieser Kategorie arbeitet?"

Auch auf die Situation liberaler Deutsch-Türken wies Böhmermann hin. Es seien Menschen darunter, die mitten unter uns lebten und sich nicht trauten, am Telefon offen zu sprechen oder bei Facebook bestimmte Themen zu posten. "Das sind völlig normale, liberale Leute, mit denen wir seit 40 Jahren zusammenleben und für die auf einmal DDR-Verhältnisse herrschen." Keiner traue sich, darüber zu reden, das sei auch eine Konsequenz der Türkei-Politik der Kanzlerin.

"Es gibt einen Unterschied zwischen Satire und Volksverhetzung"

Zur Diskussion um Sachsen-Anhalts AfD-Landeschef André Poggenburg, der Türken in einer Rede als "Kameltreiber" bezeichnet hatte, hat Böhmermann eine klare Haltung: Satire und Volksverhetzung hätten nicht die gleichen Grenzen. "Unsere Motivation ist eine andere", sagte er. "Satire ist nicht unfreiheitlich oder antidemokratisch." Die Meinungsfreiheit ausschöpfen und Grenzen ausloten müsse er als Künstler allerdings - seine Arbeit sei sonst nicht möglich.

Lob hatte Böhmermann für seine Kollegen bei der Satire-Zeitschrift "Titanic" übrig. Die hatten zuvor die "Bild"-Zeitung mit gefälschten E-Mails hereingelegt und das Boulevardblatt glauben lassen, es gebe Kontakte zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und russischen Internet-Trollen. "Das kann jedem Medium passieren, das sich nicht an journalistische Standards hält", kommentierte Böhmermann. Sich stets nur auf zwei voneinander unabhängige Quellen zu verlassen, sei im Journalismus eine Grundregel. Und diese gelte eben auch für "Bild".

(rl)