Leute : Bollywood-Megastars heiraten in Mumbai

Mumbai In ihrem Heimatland Indien zählen sie zu den ganz großen Celebrities: Jetzt haben Alia Bhatt und Ranbir Kapoor geheiratet.

Die Braut postete dazu am Donnerstagabend Hochzeitsbilder in den Sozialen Medien und schrieb: „Mit all dem, was wir schon erlebt haben, freuen wir uns darauf, mehr gemeinsame Erinnerungen zu sammeln ... Erinnerungen, die voller Liebe sind, Lachen, angenehmem Schweigen, Filmabende, albernen Streits, Weinfreuden und chinesischen Happen.“