Promi-Hochzeit Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro feiern Hochzeit

Die Trauung und Feier fanden demnach mit nur 85 Gästen im Küstenort Portofino an der italienischen Riviera statt. Das Paar führe „eine absolut private Beziehung“ und teile sein „Miteinander nur mit sehr nahestehenden Personen“, erzählte Monteiro der „Vogue“ in einem am Donnerstag geführten Interview. „Die erste Person, die von unserer Verlobung wusste, war Boris' Mutter und seine Schwester, kurz vor Weihnachten im Dezember. Danach haben wir es auch meiner Familie erzählt, als wir nach São Tomé geflogen sind, um meinen Vater zu besuchen.“ Das Paar lebt in Mailand.