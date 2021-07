Fernsehen : Brexit-Vorkämpfer Farage bekommt eigene TV-Show

London Er will über Dinge zu berichten, „die alle anderen ignorieren wollen“, sagt Nigel Farage. Bei GB News geht der ehemalige Ukip-Chef jetzt auf Sendung.

Der Name der Show lautet schlicht „Farage“. Sie läuft ab sofort von Montag bis Donnerstag jeweils zur besten Sendezeit um 20 Uhr abends. In einem Video auf seinem Twitter-Account kündigte der frühere britische Europaabgeordnete an, über Dinge zu berichten, „die alle anderen ignorieren wollen“.