später lesen Gastspiel eines Fans Brigitte Macron tritt in TV-Serie auf FOTO: Yoan Valat FOTO: Yoan Valat Teilen

Twittern

Teilen



Frankreichs Präsidentengattin Brigitte Macron hat einen Gastauftritt in einer Fernsehserie. Der Sender France 2 kündigte in einem Video an, dass die „Première Dame“ am Samstagabend in der Comedy-Serie „Vestiaires“ („Umkleidekabinen“) zu sehen sein wird. dpa