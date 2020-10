Weltrekord-Versuch : Brite springt ohne Fallschirm aus Hubschrauber

Portsmouth Autsch! Bei einem Weltrekordversuch dürfte ein Ex-Fallschirmspringer aus Großbritannien sich zumindest heftige Kopfschmerzen eingehandelt haben. Der waghalsige Mann wollte mit seiner Aktion Gutes tun.

Mit der Aktion will Bream, der den Spitznamen „The Flying Fish“ (der fliegende Fisch) trägt, auch Geld für wohltätige Zwecke sammeln. Das Geld soll Veteranen zugute kommen. Sein Mut beim Sprung sei nicht vergleichbar mit dem Mut, den Soldaten an der Front zeigten, so Bream. Die Spenden sollen an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gehen, die britische Veteranen vor allem auch psychisch unterstützen.