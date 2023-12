Musikcharts Britische Weihnachtscharts: „Last Christmas“ auf der Eins

Das Lied stand bereits früher an der Spitze der britischen Charts, allerdings nicht direkt zu Weihnachten. Nun setzte es sich gegen Sam Ryders „You're Christmas To Me“ und „All I Want For Christas Is You“ von Mariah Carey durch. „Fairytale of New York“ von den Pogues kam nach dem Tod des Sängers Shane MacGowan auf Platz sechs. Platz eins der Albumcharts ging an „Hackney Diamonds“ von den Rolling Stones.