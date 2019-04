später lesen Turbulenzen Britney Spears bittet um „etwas Privatsphäre“ Teilen

Twittern

Teilen



Nach Gerüchten rund um ihren Gesundheitszustand hat Popsängerin Britney Spears („... Baby One More Time“) ihre Fans beruhigt. „Alles ist in Ordnung“, sagte die 37-Jährige in einem Video auf Instagram. dpa