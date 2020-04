Konzerte am Fenster : Broadway-Star macht New Yorkern Mut

Brian Stokes Mitchell. Foto: Richard Drew / Pool/AP POOL/dpa.

New York Brian Stokes Mitchell singt allabendlich für seine Nachbarn und Passanten in New York.

Broadway-Shows sind in der Corona-Krise geschlossen, doch das hält den New Yorker Musicalstar Brian Stokes Mitchell nicht von seinem täglichen Auftritt ab.

Mitchell beschallt seine Straße in der Upper West Side der US-Ostküstenmetropole während der Ausgangsbeschränkungen momentan täglich mit Liedern wie „The Impossible Dream“ von Andy Williams, wie die Zeitung „New York Daily News“ berichtet. Videos in sozialen Medien zeigen Mitchell - der selbst an Covid-19 erkrankt war - im Fenster seiner Wohnung im 4. Stock eines Apartmentgebäudes. Die wenigen Passanten auf der Straßen bleiben dann stehen und applaudieren.