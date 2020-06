Amerika : Bruce Springsteen: „Das Land brennt und ist im Chaos“

Los Angeles In einer Radiosendung hat Bruce Springsteen zahlreiche Protestlieder gespielt. Den gegenwärtigen Zustand der USA beschrieb er dabei mit harschen Worten.

Zum Auftakt der Sendung am Mittwoch spielte er seinen Protest-Song „American Skin (41 Shots)“ und widmete ihn dem durch Polizeibrutalität gestorbenen Afroamerikaner George Floyd. „Dieses Lied ist fast acht Minuten lang. Und so lange dauerte das Sterben von George Floyd, während ein Polizist in Minneapolis ein Knie in seinen Nacken drückte“, sagte Springsteen.