Musik BTS-Sänger Jungkook legt zweite Solo-Single vor

Das neue Stück Jungkooks erinnere an die „früheren Pophits mit R&B-Einschlag (Rhythm-'n'-Blues) westlicher Boybands wie Backstreet Boys und *NSYNC“, schrieb das britische Musikmagazin „NME“. Der 26-jährige Jungkook ist das jüngste Mitglied von BTS. Mit seiner ersten Single hatte er großen Erfolg in verschiedenen Charts in Südkorea und im Ausland.