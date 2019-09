Neues aus der Szene : Buchhändlerbeutel wird „Modekracher“

München/New York/Berlin Die Einkaufstasche des Münchner Buchhändlers Hugendubel kommt international groß heraus. Die „New York Times“ widmet dem „Leinensackerl“ online eine eigene Geschichte.

„Wir erhalten schon eine Menge Anfragen aus dem Ausland, die den Beutel kaufen wollen, auch in Berlin kommen viele in die Filialen und fragen danach“, sagte die geschäftsführende Gesellschafterin Nina Hugendubel.

„Hierzulande ist der Beutel vielen ja eher als das nervtötende Ding in Erinnerung, das Eltern dem Teenagernachwuchs in die Hand gedrückt haben, wenn sie „noch schnell was mitgeben“ wollten“, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“, die den „NYT“-Artikel zuerst aufgegriffen hatte. „Jetzt also ist das Gebrauchsding ein Modekracher, erfrischender Außenperspektive sei Dank.“