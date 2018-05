später lesen Prognosen Buchmacher vor ESC-Finale: Deutschland steigt, Zypern vorne FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Twittern

Teilen



Wenige Stunden vor dem Beginn des Finales des diesjährigen Eurovision Song Contest liegt Deutschland bei den Buchmachern gut im Rennen. Seit Freitag schwankt Michael Schulte aus Buxtehude mit seiner Ballade „You let me walk alone“ in der Tabelle der Wettquoten zwischen Platz 5 und 6. dpa