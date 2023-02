Britische Royals : Camilla wird mit Krone von Queen Mary gekrönt

London Auch im britischen Königshaus wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Für ihre Krönung bekommt Königsgemahlin Camilla eine alte, dezent aufgehübschte Krone.

Besucher des Londoner Towers müssen in der kommenden Zeit auf den Anblick einer bekannten Krone verzichten. Die Krone von Queen Mary sei aus der Ausstellung in der beliebten Touristenattraktion entfernt worden, um sie für die Krönung von Queen Camilla zu präparieren, teilte der Palast am Dienstag mit. Der Kronjuwelier werde „einige geringfügige Änderungen und Ergänzungen“ vornehmen.

Es sei das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass eine existierende Krone für die Krönung einer Königsgemahlin genutzt und keine neue angefertigt wird, betonte der Palast. Dies sei im Interesse von Nachhaltigkeit und Effizienz. Camilla soll am 6. Mai an der Seite ihres Ehemanns König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey gekrönt werden.