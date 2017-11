später lesen Statement Campino fordert Merkel zum Durchhalten auf FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Der Tote-Hosen-Frontmann Campino (55) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Durchhalten aufgefordert. „Ich glaube, niemand von uns kann wirklich ein Interesse an Neuwahlen haben“, sagte Campino dem Radiosender ffn am Dienstag in Hannover. dpa