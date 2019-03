später lesen Die Toten Hosen Campino will nicht über andere Musiker urteilen Teilen

Campino, Sänger der Toten Hosen, will nicht als Jury-Mitglied in einer Fernsehshow sitzen. „Für mich ist das nichts; ich maße mir nicht an, über andere Musiker zu urteilen - gerade mit meinem Werdegang“, sagte der 56-Jährige in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. dpa