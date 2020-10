Frankreichs Pop-Ikone : Carla Bruni glaubt an Schutzengel

Carla Bruni glaubt an Schutzengel

Paris Sie hat sich Zeit gelassen mit einem neuen Album. Jetzt ist Carla Bruni wieder da.

Für die Popsängerin und ehemalige französische First Lady Carla Bruni (52) hat jeder Mensch einen Schutzengel. Sie glaube an solche Aufpasser sowohl im Diesseits als auch im Jenseits, sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur in Paris.