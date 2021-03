Schlager und Volksmusik : Carmen Nebel: Lehrerin war Traumberuf

Berlin Als Carmen Nebel einen Talentwettbewerb auf dem Berliner Alexanderplatz gewann, nahm ihr Leben eine ungewöhnliche Wendung. Dass sie beim Fernsehen gelandet ist, wundert die Moderatorin heute noch.

„Da ich in den Achtzigern sowohl in der Schule als auch nebenbei beim Fernsehen gearbeitet habe, war die einzige interessante Perspektive für mich, beides so gut wie möglich und so lange es mir Spaß macht unter einen Hut zu kriegen“, erzählte die studierte Deutsch- und Englischlehrerin aus dem sächsischen Grimma bei Leipzig.