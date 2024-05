Filmfestival Cate Blanchett als Kanzlerin in Cannes

Viel Gelächter gibt es bei der Premiere von „Rumours“. Blanchett ist es wichtig zu betonen, dass ihre Rolle in dem Film keine Interpretation der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel sei. Und das, obwohl sie im Film mit kurzer blonder Föhnfrisur und lachsfarbenem Blazer zu sehen ist. „Wenn ich männlich wäre, würden Sie sagen: Auf welchen deutschen Bundeskanzler haben Sie sich bei Ihrer Interpretation der Bundeskanzlerin gestützt? Aber es gibt nur ein Beispiel für weibliche Führung in dieser Hinsicht“, sagt Blanchett der dpa. „Jeder nimmt an, dass es Angela Merkel ist, aber das war sie natürlich nicht. Es gibt sehr wenige Beispiele für weibliche Führung in der heutigen Zeit, also muss man sie erfinden.“