Cathy: "Da ist etwas, was mich einfach anpisst"

Richard Lugner (82) und Ehefrau Cathy (24) sind nicht richtig glücklich. Nach nur 100 Tagen Ehe stellen beide erhebliche Mängel aneinander fest.





"Es gibt Hochs und Tiefs. Und meine Frau sieht das immer als Tief, wenn ich im Büro sitze bis um 22 Uhr", sagt etwa der 82-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Neben dem langen Arbeitstag ihres Mannes, der ein großes Einkaufszentrum in Wien besitzt, stört die 24-jährige aus Wittlich in Rheinland-Pfalz das häusliche Verhalten ihres Gatten. "Es kann nicht sein, dass man zu Hause nur vor den Zeitungen und den Nachrichten sitzt. Das ist etwas, was mich einfach anpisst", erzählt das Model.





Auch mit ihrem neuen Heim, einer 30 Jahre alten Villa im Wiener Nobelstadtteil Grinzing, ist die Mutter einer kleinen Tochter nicht zufrieden. "Das Haus müsste man kernsanieren. Neue Böden, Möbel komplett raus. Richard sieht viel nicht, weil er eh nie daheim ist. Das dunkle Holz an den Wänden macht einen depressiv. Es ist grauenvoll."