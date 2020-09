Depressionen : Cathy Hummels: „Ich hatte mein Lachen verloren“

Cathy Hummels, Influencerin und Moderatorin, erzählt in ihrem Buch „Mein Umweg zum Glück“ aus ihrem Leben. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München Nach außen hin hat ihr Leben nach viel Glamour und Glück ausgesehen. Doch tatsächlich musste die Frau des Fußballstars Mats Hummels durch eine schwere Zeit gehen. Davon berichtet sie jetzt.

Die Influencerin Cathy Hummels litt nach eigenen Angaben immer wieder an Depressionen. Das schreibt die 32 Jahre alte Ehefrau von Fußballstar Mats Hummels in ihrem Buch „Mein Umweg zum Glück“, das an diesem Donnerstag erscheint.