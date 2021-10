Gesundheitliche Probleme : Céline Dion sagt Auftritte bis Februar in Las Vegas ab

Céline Dion sagt Auftritte bis Februar in Las Vegas ab

Céline Dion kommt zur Weltpremiere des Films „Beauty and the Beast“ im Jahr 2017. (Archivbild). Foto: Jordan Strauss/AP/dpa

Las Vegas Seit Monaten bereitet sich Sängerin Céline Dion auf ihre Shows in Las Vegas vor. Nun zwingt sie ihre Gesundheit, alle Auftritte abzusagen. Die Grammy-Gewinnerin befindet sich bereits in Behandlung.

Die Sängerin Céline Dion (53, „My Heart Will Go On“) hat wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte in Las Vegas abgesagt.